11 Апреля 2023
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Электронные повестки будут присылать всем...

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Политика В России
Фото: Накануне.RU

"Сделайте хотя бы вид, что вы заботитесь о наших гражданах": Госдума со скандалом одобрила электронные повестки

Госдума со скандалом, но единогласно (один депутат воздержался) одобрила во втором и сразу в третьем чтении так называемый законопроект об электронных повестках и единой базе военнообязанных россиян.

Обсуждения поправок не вышло, хотя их текст на 80 страниц депутаты получили то ли за 40, то ли за 90 минут до рассмотрения вопроса на пленарном заседании во втором чтении. Когда депутаты от КПРФ попытались начать обсуждение, "единороссы" обвинили их в саботаже.

"Были случаи, когда принимали "с голоса" поправки. Но такого, чтобы принимали целый законопроект, не было на моей памяти. Чтобы за 40 минут вносили поправки – такого не было. Это просто неуважение к нам", - сказала коммунистка Нина Останина. "Сделайте хотя бы вид, что вы заботитесь о наших гражданах!" – добавила она.

"У этого законопроекта не очень простая судьба. Опыт мобилизации выявил серьезные недочеты и проблемы в сфере воинского учета. Это происходило из-за отсутствия единой базы данных военнообязанных граждан. Нужно минимизировать общение граждан и военкоматов. Граждане тратили много времени на общение с военкоматами. А те, кто уклоняется, должны нести ответственность", - заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Напомним, поправки предполагают появление единого реестра военнообязанных, возможность рассылки электронной повестки в военкомат, запрет на выезд за границу после получения повестки и др.

Теги: госдума, повестки, военкомат, законопроект



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