11 Апреля 2023
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Происшествия Южный ФО В России
Фото: Накануне.RU

Более 20 ростовских полицейских заподозрили в создании преступной группы

Бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрия Рыбалко заподозрили в создании преступного сообщества.

По данным следствия, группировка, созданная Рыбалко, действовала с июля 2015 года. В нее входили бывшие и действующие сотрудники полиции - в числе фигурантов более 20 человек.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и действующих должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области Дмитрия Рыбалко, Алексея Абакумова, Николая Щитова, Сергея Ляпкина, Сергея Сунгуртяна и иных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210, ч. 6 ст. 290 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе; получение взятки)", - сообщает Следственный комитет России.

По информации ведомства, полицейские получали взятки от коммерсантов, работавших в сфере местного потребительского рынка, за непривлечение к административной и иной ответственности.

В СК считают, что участники преступного сообщества получили взятки на общую сумму не менее 25 млн рублей.

Проведено более 40 обысков по местам службы ростовских полицейских.

Теги: полицейские, взятки, ростов-на-дону



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