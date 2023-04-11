В Перми администрацию Мотовилихинского района оштрафовали на 200 тысяч

Администрацию Мотовилихинского района оштрафовали за плохую уборку дорог от снега, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что недостатки в содержании дорог осенью и зимой выявлялись неоднократно: это и скользкие дороги, и рыхлый снег на тротуарах и автомобильных дорогах, и колеи. Власти района и подрядчик, получали представления, но по-прежнему к работе по уборке улиц были замечания.

В феврале в отношении администрации было возбуждено дело по статье "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог" КоАП РФ.

По решению суда администрация района выплатит штраф в размере 200 тыс. руб.