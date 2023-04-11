11 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: Дума ТВ

Володин обвинил в саботаже депутатов, предложивших рассмотреть по регламенту поправки в закон о воинском учете

Госдума со скандалом рассмотрела во втором чтении скандальный законопроект о воинском учете. Поправки (всего их 24) вводят серьезные ограничения для военнообязанных, получивших повестки в военкомат.

Когда оппозиционные депутаты предложили рассмотреть поправки в виде отдельного документа - с первым чтением и обсуждением – "единороссы" начали обвинять коллег в саботаже.

Так, коммунисты Николай Коломейцев и Артем Проковьфев спросили, почему поправки на 80 страниц (сам законопроект 58 страниц) были представлены за 40 минут до рассмотрения. Депутаты Дмитрий Вяткин и Сергей Неверов ("Единая Россия" оба) начали возражать, что это вопросы не по теме – надо спрашивать по поправкам.

Когда депутат от КПРФ Алексей Куринный предложил вынести все поправки на отдельное голосование, спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил его в саботаже и предложил сложить с себя полномочия и отправиться в зону СВО.

Теги: госдума, военкомат, повестка, вячеслав володин



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