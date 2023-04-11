11 Апреля 2023
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Экономика В России Украина
Фото: Накануне.RU

Возбуждено дело из-за изъятия на Украине активов российского банка

В России возбуждено уголовное дело из-за незаконного изъятия украинскими властями активов одного из системообразующих российских банков и помех в работе его "дочки" на Украине.

По данным Генпрокуратуры, высокопоставленные представители высшего политического руководства Украины долго ограничивали работу российского банка и его "дочки" на территории страны. Банк несколько раз пытался продать активы, чтобы клиенты в "незалежной" могли спокойно пользоваться услугами. Однако украинские власти блокировали все такие попытки. Апофеозом этого пренебрежения интересами собственных граждан стала экспроприация активов банка, который попал в итоге в руки украинского олигархата. Банку и его клиентам причинен ущерб в $1 млрд.

По материалам проверки Генпрокуратуры сотрудники СКР возбудили уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности".

Теги: Банк, генеральная прокуратура, уголовное дело



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