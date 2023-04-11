В Тюмени будет курсировать "Спасибомобиль"

В Тюмени будет курсировать "Спасибомобиль", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Благотворительный фонд "Старшее поколение" и Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации запускает акцию "Почтовая станция #Спасибоветеранам!". Она проходит в Тюменской области уже в 12-тый раз и помогает передать ветеранам Великой Отечественной войны теплые пожелания от жителей Тюменской области в преддверии Дня Победы.

Тюменцам предлагают принять участие в акции. Это можно сделать несколькими способами. Первый - передать готовый подарок в пункт приема по ул. Карла Маркса, 123, в кабинет №4. Посылки для ветеранов принимаются по будням с 8.00 до 16.30.

Второй способ - подарить подарок лично вместе со специалистами. И третий - сделать пожертвование по указанным реквизитам в группе благотворительного фонда "Старшее поколение".

Также организаторы приглашают детские сады и школы присоединиться к поздравительной акции и принять участие в изготовлении праздничных посылок для ветеранов.

Инициатива соответствует направлениям нацпроекта "Демография" по развитию активного долголетия, повышению качества жизни людей старшего возраста.