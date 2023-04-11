Ергеледжи отстранили от должности главного борца с наркотиками в свердловском МВД

Ивана Ергеледжи, арестованного по делу о мошенничестве, отстранили от должности начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Операцию по задержанию подозреваемого должностного лица проводили сыщики регионального ФСБ совместно с оперуполномоченными подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области в рамках реализации поступившей информации. Сотрудник уже отстранен от исполнения служебных обязанностей в качестве начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - отметил горелых.

По его словам, обязанности Ергеледжи исполняет полковник полиции Владислав Гусев, ранее занимавший пост замначальника областного УНК. Он уже приступил к работе.

Сейчас проводится проверка. Если вина подозреваемого подтвердится, в отношении него будут приняты адекватные меры реагирования.

Напомним, что Ивана Ергеледжи отправили в СИЗО до 9 июня включительно. По ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) ему грозит до 10 лет колонии.