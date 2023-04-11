Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Ахеджаковой

Генпрокурора РФ Игоря Краснова попросили признать народную артистку России Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в ее отношении несколько уголовных дел. Обращение направил общественник Виталий Бородин, сообщает ТАСС.

В письме отмечается, что Ахеджакову необходимо привлечь к ответственности за госизмену и дискредитацию Вооруженных сил РФ. Кроме того, Бородин предложил лишить Ахеджакову наград и почетных званий из-за проукраинских высказываний и критики спецоперации России на Украине.

Ранее стало известно, что Ахеджакова написала заявление об уходе из театра "Современник" по собственному желанию, с 5 апреля она не является актрисой театра.

В феврале народная артистка России сообщила, что спектакли с ее участием в театре "Современник" убрали из репертуара. Ахеджакова считает, что это сделано под давлением департамента культуры столичной мэрии.