В Челябинске гендиректором радиозавода "Полет" назначен экс-депутат гордумы

Новым генеральным директором Челябинского радиозавода "Полет" (госкорпорации "Ростех") назначен Дмитрий Довженко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Генеральный директор концерна "Вега" Сергей Скорых отметил, что перед новым руководителем поставлена задача выполнить контрактные обязательства перед заказчиками, обеспечить стабильное развитие и темпы производства.

Дмитрий Довженко до 2019 года был депутатом Челябинской городской думы, с 2018 года – общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Челябинской области. Работал на руководящих должностях в банках, возглавлял челябинский филиал банка "Северный морской путь".