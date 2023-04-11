Госдума в первом чтении приняла законопроект об ограничении продаж вейпов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который, по словам спикера палаты Вячеслава Володина, "полностью запрещает продажу вейпов несовершеннолетним". Примечательно, что такой запрет действовал и раньше.

На самом деле принимается лишь ряд новых ограничений, но при этом пока не вводятся новые наказания в КоАП, так что на 100 процентов гарантировать, что дети не получат доступ к вейпам Володин не может.

"Мы принимаем законопроект, направленный на защиту здоровья наших детей. Я не ошибаюсь – мы закон принимаем, поскольку более 400 депутатов стали соавторами этого документа (всего в ГД 450 депутатов – прим. ред.). Нужно сделать еще несколько шагов, чтобы выгнать эту заразу из школ. Сегодня, надо признать, ситуация вышла из-под контроля", - сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он добавил, что "рынок электронных сигарет увеличивается на 20-30% ежегодно, продается 70 млн электронных сигарет".

"Поправки такие: Продажа вейпов может быть только в стационарных магазинах. Запрещается выкладка электронных сигарет на витринах. Полностью запрещается производство ароматизированных добавок для вейпов. Бюджет потеряет на акцизах, но здоровье поколения важнее. Этого не достаточно, чтобы решить проблему полностью. Нужны поправки в КоАП и Уголовный кодекс", - добавил Толстой.

Председатель комитета по экономической политике Максим Топилин сообщил: "На 90% это продукция, производящаяся за рубежом. Следующий этап – регулирование ввоза этой продукции в страну".

При этом Толстой отказался внести ко второму чтению поправку, предложенную депутатом Алексеем Куринным: тот предложил запретить ароматизаторы не только для вейпов, но и для сигарет. По мнению Толстого, "это размоет законопроект", смысл которого – борьба именно с вейпами. Куринный заявил, что ароматизированные сигареты привлекают детей и дам.

Депутат Нина Останина отметила, что у Минздрава нет статистики о вреде, нанесенном детям курением вейпов, а у МВД нет статистики о преступлениях, совершенных детьми под действием курительных смесей.

За принятие документа в первом чтении проголосовали 408 депутатов, против никто не высказался, депутат Анатолий Вассерман воздержался.