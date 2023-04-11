11 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге потушили ландшафтный пожар, охвативший площадь в 800 "квадратов"

Пожар в районе улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге был успешно ликвидирован сотрудниками МЧС. На площади в 200 кв.м. горела сухая трава.

Как сообщили Накануне.RU в прес-службе областного МЧС, площадь пожара стремительно увеличилась до 800 кв.м., чему способствовало большое количество сухой растительности и сильные порывы ветра.

Для тушения использовались ранцевые огнетушители. Задействовано девять человек личного состава и две единицы техники. На данный момент угрозы распространения огня нет.

Теги: пожар, Серафимы Дерябиной, Екатеринбург



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