WP: США сомневаются в успехе украинского контрнаступления

Проблемы в ВСУ могут привести к тому, что контрнаступление не оправдает надежд. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на оценки американской разведки, содержащиеся в ставших достоянием гласности секретных документах.

Согласно разведке, у ВСУ недостаток обеспечения и комплектования, и контрнаступление может привести только к небольшим территориальным приобретениям. Эта оценка существенно отличается от заявлений администрации Джо Байдена о том, что украинская армия способна захватить все территории, которые считает своими. Более того, в документах говорится, что Украина рискует понести большие потери в ходе наступления.

Подобные оценки дает и секретный анализ, проведенный Советом национальной безопасности. Выводы недавно сообщили избранной группе чиновников из Белого дома. Согласно им, Украине вряд ли удастся захватить столько же территорий, сколько осенью прошлого года.

Сейчас у всех сторон сложилось ощущение, что Украина начинает понимать, насколько ограниченными будут ее успехи в ходе наступления. Перерезать сухопутный коридор в Крым вряд ли удастся, расчет делается на то, чтобы создать угрозу свободному перемещению российских сил.

Издание пишет, что все это только добавит скептических голосов на Западе.

Украинские телеграм-каналы считают, что Киев стоит перед сложным выбором: понимая сложности, с которыми он столкнется, он тем не менее вынужден начать наступление, так как это единственный способ добиться продолжения поддержки.