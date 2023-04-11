11 Апреля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми ребенка убил кирпич, рухнувший с дома-долгостроя

В Перми прокуратура проводит проверку из-за гибели ребенка рядом с заброшенным зданием по ул. Кировоградская, 28, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

"Во время проверки будет дана правовая оценка действию и бездействию собственников объекта незавершенного строительства", - говорится в сообщении.

Подробности трагедии в прокуратуре не раскрывают, однако согласно информации телеканала "РЕН ТВ", инцидент произошел 10 апреля. Сообщается, будто бы мальчику на голову упал кирпич с недостроенной восьмиэтажки. Ребенок погиб до прибытия "скорой помощи". Медики, приехавшие на вызов, уже констатировали смерть школьника.

Канал сообщает, что погибшему мальчику было 13 лет.

Строительство дома заморожено с 2020 года. Он огорожен забором, но никакой охраны на стройке нет. Местные жители сообщают, что рядом с опасной территорией часто гуляют дети.

Теги: ребенок, дом, кирпич, долгострой, Кировоградская 28



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