В Перми ребенка убил кирпич, рухнувший с дома-долгостроя

В Перми прокуратура проводит проверку из-за гибели ребенка рядом с заброшенным зданием по ул. Кировоградская, 28, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

"Во время проверки будет дана правовая оценка действию и бездействию собственников объекта незавершенного строительства", - говорится в сообщении.

Подробности трагедии в прокуратуре не раскрывают, однако согласно информации телеканала "РЕН ТВ", инцидент произошел 10 апреля. Сообщается, будто бы мальчику на голову упал кирпич с недостроенной восьмиэтажки. Ребенок погиб до прибытия "скорой помощи". Медики, приехавшие на вызов, уже констатировали смерть школьника.

Канал сообщает, что погибшему мальчику было 13 лет.

Строительство дома заморожено с 2020 года. Он огорожен забором, но никакой охраны на стройке нет. Местные жители сообщают, что рядом с опасной территорией часто гуляют дети.