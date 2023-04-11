11 Апреля 2023
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Общество В России
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Корпорация МСП и крупнейшие маркетплейсы договорились о правилах работы на рынке

Корпорация МСП и крупные российские маркетплейсы договорились разработать правила работы на интернет-площадках торговли.

Меморандум подписали, помимо МСП, Ozon, "Сбермегамаркет", Wildberries и "Яндекс Маркет", говорится в пресс-релизе Корпорации.

"Мы договорились, что на Цифровой платформе МСП.РФ создан специальный раздел, где мы будем принимать обращения от продавцов маркетплейсов и пунктов выдачи заказов", — заявил гендиректор Александр Исаевич.

Корпорация намерена мониторить каждое обращение, отслеживать их системный характер и реагировать совместно с интернет-площадками.

Также отмечается, что отдельным предметом обсуждения станут наиболее острые вопросы взаимодействия субъектов рынка электронной торговли. Один из основных — оферты, штрафы и санкции за несоблюдение правил работы с маркетплейсами.

Меморандум подписан на фоне конфликта Wildberries с некоторыми владельцами ПВЗ. Напомним, 15 марта работники WB начали всероссийскую забастовку из-за новых штрафов в случае доставки в пункт не того или бракованного товара. Их стоимость вычитают из зарплат менеджеров. Представители ПВЗ добиваются отмены новых штрафов, фиксации повреждения товаров при приемке и смягчения других требований. 16 марта Wildberries решил приостановить начисление штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов.

Теги: маркетплейсы, корпорация мсп, меморандум



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