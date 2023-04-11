11 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Лесхоза

Трассу Екатеринбург - Тюмень накрыло дымом от лесного пожара

Автодорогу Р-351 недалеко от Белоярского накрыло дымом от лесного пожара. Видимость была настолько низкой, что на трассе Екатеринбург - Тюмень пришлось ввести ограничение скорости до 50 км/ч.

Как пояснили в "Уралуправтодоре", видимость составляет от 50 до 100 метров, а для удобства водителей, на картах выставлены инфоточки о задымлении. "Возле проезжей части восемь термоточек. Ветер южный. Дым от пожаров тянет на проезжую часть", - добавили в "Уралуправтодоре".

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что на место возгорания выезжали специалисты авиалесоохраны и спасатели, которые локализовали пожар. В тушении задействовано 10 человек личного состава и три единицы спецтехники. На данный момент, угрозы распространения огня нет.

Теги: трасса, дым, пожар



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