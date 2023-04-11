Текслер поручил оказать помощь семье убитого в Челябинске подростка

Губернатор Алексей Текслер поручил социальному блоку областного правительства оказать помощь семье убитого в Челябинске подростка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Сейчас, коллеги, важно провести объективное расследование обстоятельств преступления, дать взвешенную оценку случившемуся. Нужно разобраться в причинах, почему это стало возможным, и сделать все, чтобы подобное не случилось в будущем", - подчеркнул он.

Напомним, тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. По версии следствия, он в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого подросток скончался. Сегодня были задержаны еще трое подозреваемых. По версии следствия, они избили школьника. Двое из них несовершеннолетние.