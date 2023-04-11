Реконструкцией гостиницы "Исеть" займутся уже в 2023 году

Работы по реконструкции гостиницы "Исеть" в Екатеринбурге стартуют уже в 2023 году. Об этом во время пресс-конференции заявил министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.

По его словам, в этом году также планируют начать реконструкцию усадьбы "Товарищества А. Печенкина и Ко" или "Дом Печенкина"

"Первый шаг — внесение в уставной капитал объектов вновь создаваемого юридического лица, разработка необходимой документации", — пояснил Кузнецов, добавив, что только после получения документов можно будет преступать к работам.

Напомним, что для реконструкции гостиницы "Исеть", еще в апреле прошлого года объект собирались отдать в частные руки. В 2021 году замдиректора по девелопменту "Атомстройкомплекса" Надежда Абакумова заявила, что "Исеть" как объект ОКН инвесторов не привлекает, и, скорее всего, на этом месте мы увидим не комнаты для проживания, а офисник.