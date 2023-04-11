Вопрос о перезапуске процесса приватизации в Кремле не обсуждается, — Песков

Кремль не рассматривает идею перезапустить процесс приватизации в России, которую предложил глава ВТБ Андрей Костин. Об этом сообщил Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Напомним, Костин предложил перезапустить процесс приватизации в России для финансирования приоритетных проектов. Об этом он написал в статье для РБК.

По мнению банкира, это могло бы обеспечить новую модель роста российской экономики. Костин указал, что передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, который ранее уже доказывал свою эффективность.