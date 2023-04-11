11 Апреля 2023
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Общество Сибирский ФО
Фото: Накануне.RU

В Красноярске самолет вернулся в аэропорт из-за шума в фюзеляже

Самолет авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Красноярска в Мотыгино, вернулся в аэропорт столицы края. Причина – посторонний шум в фюзеляже.

По данным авиакомпании, самолет L-410 вылетел в 9.00 (5.00 по московскому времени) по маршруту Красноярск (аэропорт Черемшанка) – Мотыгино. Поднявшись в воздух, пилоты услышали посторонний шум по фюзеляжу и приняли решение вернуться в аэропорт, пишет ТАСС. Выяснилось, что оторвалось резиновое уплотнение – антиобледенитель, который идет внизу по фюзеляжу.

"Безопасности полетов это не угрожает", - уточняет авиакомпания.

По данным "КрасАвиа", рейс был перенесен на 12 апреля.

"Такое решение принято уже из-за погодных условий. Подул сильный боковой ветер и рейс перенесли", - пояснили в пресс-службе.

Теги: "КрасАвиа", рейс, самолет, боковой ветер



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