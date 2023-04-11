В Прикамье работодатель скрыл от инспекции труда информацию о гибели двух рабочих

В Чайковском городском округе погибли двое рабочих одного из предприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Тела мужчин 1980 и 1974 годов рождения были обнаружены в селе Ваньки Чайковского городского округа. Следствие полагает, что работники погибли из-за травм, которые они получили при работе с пиролизной печью. Трагедия произошла еще 6 апреля.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

В инспекции труда Прикамья сообщают, что не получали информацию от работодателя о несчастном случае и расценивают это действие как сокрытие несчастного случае. Инспекция проводит расследование. По его результата будут приняты меры административного характера, заключение направят в следственные органы.