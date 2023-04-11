11 Апреля 2023
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Политика
Фото: Алексей Севастьянов

Свердловского главу управления по борьбе с наркотиками отправили в СИЗО за мошенничество

Главу управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Ивана Ергеледжи отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. Об этом Накануне.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Ергеледжи грозит до 10 лет лишения свободы, однако на данный момент его свобода ограничена только до 9 июня 2023 года.

Напомним, что полицейского задержали вчера сотрудники УФСБ. По некоторым данным он проходит в качестве подозреваемого, по другим - в качестве свидетеля. Речь идет о ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

"В настоящее время сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области проводят комплекс мероприятий, направленных на установление более подробных и точных обстоятельств произошедшего. По их итогам будет принято обоснованное решение с принятием адекватных мер реагирования в случае, если информация о противоправной деятельности должностного лица найдет свое подтверждение", – комментировал ранее глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Теги: Ергеледжи, арест, СИЗО, суд



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