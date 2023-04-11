11 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото:pda.top.rbc.ru

WP заявила о планах Египта тайно передать России 40 тысяч ракет

Египет тайно планировал отправить России до 40 тысяч ракет, сообщает The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть материалы американской разведки.

По данным издания, в секретном документе предположительно содержатся разговоры египетского президента Абделя Фатаха Ас-Сиси с высокопоставленными военными чиновниками. Отмечается, что глава Египта является одним из ближайших союзников США на Ближнем Востоке.

Согласно документу, Ас-Сиси поручил чиновникам держать производство и поставку ракет в секрете, чтобы "избежать проблем с Западом".

В Кремле публикации о якобы существующих планах Египта "тайно" поставить России тысячи ракет назвали похожими на "очередные утки". К таким сообщениям надо относиться соответствующе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Теги: египет, ракеты, россия



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