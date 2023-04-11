Пентагон реализовал план военно-биологической оккупации Украины - Яровая

В Госдуме были представлены результаты полугодичного парламентского расследования работы американских биолабораторий на Украине.

Участники специальной комиссии, проводившей расследование, уверены: США создали биолаборатории, чтобы проводить опыты над украинцами и заражать опасными патогенами россиян.

"Пентагон реализовал план военно-биологической оккупации Украины. Было создано 50 лабораторий, где проводились эксперименты над жителями страны. В итоге Украина сама стала объектом, где распространяются различные непонятные заболевания. Это "Манхэттен 2", разработка оружия массового поражения. Это проект с многомиллиардными бюджетами. Посольство США на Украине работало как выездной офис Пентагона, диппочтой пересылались опасные биологические образцы", - заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия").

По ее словам, по меньшей мере 4 тыс. украинских военнослужащих были подвержены исследованиям. В харьковской лаборатории погибли 20 военных, более 200 были госпитализированы. "Военнослужащие Украины и сейчас напичканы всякого рода психотропными веществами, направленными на то, чтобы из человека сделать чудовище", - сказала депутат.

Она добавила, что "по всему миру США создали 400 биолабораторий, о деятельности которых ничего не известно".