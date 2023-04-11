В Кремле высказались о перспективе второй волны мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь высказался о том, возможна ли вторая волна мобилизации.

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"Нет, по-прежнему не было, и нет", - приводит РИА Новости ответ Пескова журналистам на вопрос, были ли в Кремле какие-либо изменения позиции по поводу вопроса новой мобилизации.

Песков уточнил, что "нет никакой второй волны". Ранее аналогичное мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Напомним, в конце марта Генеральный штаб ВС РФ сообщил о том, что не планирует проводить вторую волну мобилизации. Об этом заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, уже призванных граждан и добровольцев, а также штатных военных хватает для выполнения всех задач.