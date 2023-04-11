К ноябрю 2024 года предполагается завершить реконструкцию северных очистных сооружений Астрахани

Замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области Ольга Бойправ в ходе прямого эфира, организованного ЦУРом, сообщила, что завершение реконструкции северных очистных сооружений Астрахани запланировано на ноябрь 2024 года.

Напомним, эти очистные сооружения эксплуатируются уже около 40 лет, поэтому ремонт и новая система очистки крайне необходимы.

Реконструкция очистных сооружений проводится в рамках программы «Оздоровление Волги» и программы социально-экономического развития Астраханской области. Стоимость – 3,8 млрд рублей. Работы идут в несколько этапов с 2022 по 2024 годы включительно. К ноябрю 2024 года реконструкцию должны завершить. Также будет модернизирована система очистки сточных вод: хлор заменят ультрафиолетом.

Необходимость обновления коммунальной инфраструктуры в центре внимания региональных властей. В частности, для этого губернатор Игорь Бабушкин привлёк в регион инфраструктурный бюджетный кредит – 2,7 млрд рублей. Эти средства направили на замену аварийных участков в Астрахани, в реестр включены 53 объекта. Работы уже ведутся на ул. Красноармейская, 9, ул. Дарвина – ул. Бэра по ул. Шаумяна, ул. Зелёная, 1 корпус 6, а также на проспекте Гужвина и Набережной Приволжского затона. К концу этого года работы на всех участках должны завершить. Ольга Бойправ подчеркнула, что средства будут привлекать и в другие муниципальные образования.

«Модернизация коммунальной инфраструктуры будет проводиться на 70% за счёт федерального бюджета и на 30% – за счёт субъекта. Программа на 1,2 млрд рублей уже сформирована. Здесь участвуют Ахтубинский, Приволжский, Икрянинский, Камызякский, Харабалинский, Наримановский районы и ЗАТО Знаменск», – сообщила Ольга Бойправ.