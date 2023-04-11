Депутат Госдумы от Югры предлагает штрафовать злоупотребляющих жалобами граждан

Депутат Госдумы от Югры Евгений Марков считает нужным ограничить людей в числе подачи жалоб. Он предлагает ввести административную ответственность для граждан, злоупотребляющих правом на подачу жалоб в госорганы и готовит соответствующий законопроект, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо к Генпрокурору РФ Игорю Краснову.

В письме Марков говорит о злободневности "бумажных войн" и утверждает, что в их процессе происходит "распространение порочащих сведений в официальных обращениях, направляемых государственным органам или должностным лицам". По мнению депутата, "важно соблюдать баланс между свободой выражения мнения" при подаче обращений и правом на защиту чести, достоинства, репутации того, на кого была подана жалоба.

В качестве примера он приводит "борьбу" с неугодными учителями через письма в государственные инстанции и утверждает, что это негативно сказывается на образовательном процессе. По мнению парламентария, очень часто, прикрываясь заботой об общественном благе люди жалуются на других людей в госорганы, чтобы причинить и вред. В результате ведомства нерационально тратят время на проведение проверок.

Также страдает деловая репутация того, на кого пожаловались, но в судах доказать злоупотребление правом на обращение практически невозможно.

Парламентарий попросил генпрокурора дать оценку целесообразности законодательной инициативы и возможности ее реализации на практике.