Китай перетянул Францию на свою сторону в вопросе Тайваня?

Европа должна уменьшить свою зависимость от США и не втягиваться в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Politico. Это может указывать на то, что Пекин склонил Париж занять нейтралитет в вопросе Тайваня, что чрезвычайно важно, так как Франция входит в Совбез ООН.

На днях Макрон посетил Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Он сказал, что Европе угрожает риск быть втянутой в конфликты, которые ее не касаются.

"Отвечает ли нашим интересам эскалация конфликта на Тайване? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, дожны следовать линии США", - сказал он.

Он также отметил, что Европа не смогла разрешить кризис вокруг Украины, поэтому как она может указывать что-то Тайваню? Европе нужна автономия от США.

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков скептически оценил эти высказывания Макрона. Но китаевед Николай Вавилов считает, что визит Макрона и его слова свидетельствуют об успехе китайской дипломатии.

"Франция третий из пяти постоянных членов СБ ООН, который дает Китаю перевес при голосованиях по всем ключевым вопросам, в том числе проблеме Тайваня. Си Цзиньпин фактически обеспечил дипломатический перевес над США по Тайваньскому вопросу", - написал Вавилов.

Накануне ВС КНР в соответствии с планом боевой подготовки провели трехдневные учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня, отработав совместные маневры по окружению и сдерживанию острова.