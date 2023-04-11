Сбербанк откроет первые отделения в Крыму до конца года

Сбербанк откроет первые отделения в Крыму до конца года, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Сначала отделения появятся в Симферополе и Ялте, затем - в Керчи, Евпатории и других городах полуострова.

"Модульную конструкцию установят быстро, в этом году. Три-четыре месяца уходит на сборку такой конструкции", - цитирует Аксенова РИА Новости.

Напомним, в январе стало известно, что Сбербанк начинает работу в Крыму. Чуть позже в городах полуострова стали появляться первые банкоматы учреждения. Также Сбербанк запустил услугу по приему карт к оплате в магазинах Крыма и Севастополя.