11 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

Сбербанк откроет первые отделения в Крыму до конца года

Сбербанк откроет первые отделения в Крыму до конца года, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Сначала отделения появятся в Симферополе и Ялте, затем - в Керчи, Евпатории и других городах полуострова.

"Модульную конструкцию установят быстро, в этом году. Три-четыре месяца уходит на сборку такой конструкции", - цитирует Аксенова РИА Новости.

Напомним, в январе стало известно, что Сбербанк начинает работу в Крыму. Чуть позже в городах полуострова стали появляться первые банкоматы учреждения. Также Сбербанк запустил услугу по приему карт к оплате в магазинах Крыма и Севастополя.

Теги: сбербанк, крым, отделения сбербанка



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