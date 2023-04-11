11 Апреля 2023
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Общество В России ДНР и ЛНР
Фото: nakanune.ru

Генпрокуратура открыла в Луганске филиал профильного вуза

Приказом Генерального прокурора Игоря Краснова создан Луганский юридический институт – филиал Университета прокуратуры России.

Создание филиала в Луганске обусловлено необходимостью подготовки квалифицированных работников прокуратур в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает Генпрокуратура. В филиале будут работать программы высшего и дополнительного профессионального образования.

Сейчас идут необходимые организационные мероприятия по кадровому и материальному обеспечению деятельности нового филиала.

Теги: Прокуратура, ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область



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