Сотрудниц аэропорта Магнитогорска осудят за хищение 11 млн рублей

Двух сотрудниц бухгалтерии аэропорта Магнитогорска будут судить за мошенничество на 11 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

По версии следствия, обвиняемые фиктивно устраивали в аэропорт на различные должности своих родственников и знакомых. Несуществующим сотрудникам выплачивалась зарплата.

Эти деньги обвиняемые делили между собой. Так, они трудоустроили восемь человек, в том числе дочь и супруга, которые "заработали" порядка 4,5 млн рублей.

Наложен арест на имущество фигуранток общей стоимостью 11 млн рублей, в том числе на средства на банковских счетах, земельные участки, жилые здания в Магнитогорске и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.