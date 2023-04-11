В пасхальном шествии по Екатеринбургу пронесут икону святой Екатерины, побывавшую в космосе

Во время пасхального шествия по Екатеринбургу православные будут нести иконы святой великомученицы Екатерины, побывавшую в космосе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"Особенностью нашего шествия станет то, что икона святой великомученицы Екатерины, да, та самая икона, которая пробыла несколько месяцев в космосе, будет принесена по улицам нашего города. Мы оставим ее в часовне святой великомученицы Екатерины и этим шествием откроем празднование трехсотлетнего юбилея нашего города", - рассказал владыка.

Он также пригласил всех желающих принять участие в шествии и поздравил горожан со Светлым Христовым Воскресением.