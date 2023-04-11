Созданные студентами Астраханского колледжа вычислительной техники медизделия отправляют бойцам СВО

В рамках общероссийской акции «МЫВМЕСТЕ» преподаватели и обучающиеся Астраханского колледжа вычислительной техники (АКВТ) передали в пункты сбора гуманитарной помощи кровоостанавливающие жгуты-турникеты и ампульницы. Их создают студенты первого курса на 3D-принтерах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области.

Ампульницы представляют собой конструкцию, которая обеспечивает надежную защиту медикаментов влаги, гряди и других внешних факторов. Кроме того, корпус приспособления противоударный, компактный и дает возможность мгновенного доступа к средствам первой медицинской помощи.

Жгут-турникет позволяет за короткое время остановить кровотечение путем сдавливания вен. Проекты ампульниц и жгутов создавались с участием военных медиков. Именно от них ребята получают обратную связь и информацию, что и в каком количестве необходимо изготовить.

Помощь военнослужащим – это коллективная работа волонтеров со всей России. Инициативная молодёжь объединяется с целью поддержки участников специальной военной операции на территории Украины.