11 Апреля 2023
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Образование Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Созданные студентами Астраханского колледжа вычислительной техники медизделия отправляют бойцам СВО

В рамках общероссийской акции «МЫВМЕСТЕ» преподаватели и обучающиеся Астраханского колледжа вычислительной техники (АКВТ) передали в пункты сбора гуманитарной помощи кровоостанавливающие жгуты-турникеты и ампульницы. Их создают студенты первого курса на 3D-принтерах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области.

гуманитарная помощь, сво, студенты(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Ампульницы представляют собой конструкцию, которая обеспечивает надежную защиту медикаментов влаги, гряди и других внешних факторов. Кроме того, корпус приспособления противоударный, компактный и дает возможность мгновенного доступа к средствам первой медицинской помощи.

студенты, лаборатория, колледж, молодежь, образование(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Жгут-турникет позволяет за короткое время остановить кровотечение путем сдавливания вен. Проекты ампульниц и жгутов создавались с участием военных медиков. Именно от них ребята получают обратную связь и информацию, что и в каком количестве необходимо изготовить.

студенты, лаборатория, колледж, молодежь, образование(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Помощь военнослужащим – это коллективная работа волонтеров со всей России. Инициативная молодёжь объединяется с целью поддержки участников специальной военной операции на территории Украины.

Теги: специальная военная операция, жгуты, ампульницы, студенты, аквт, медицинская помощь



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