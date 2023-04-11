11 Апреля 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье будут судить мошенников за продажу фальсифицированных медицинских изделий

В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении челябинца и двух жителей Татарстана, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и обращении фальсифицированных медицинских изделий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

С октября 2020 года по май 2021 года подозреваемые купили в Казани свыше 700 тыс. фальсифицированных медицинских изделий и продали в Прикамье. Ущерб, нанесенный краевому минздраву составил более 71 млн руб. Для возмещения ущерба имущество и деньги обвиняемых арестованы. О каком конкретно имуществе идет речь, в СКР не уточнили.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: мошенники, фальсифицированные медицинские изделия, суд, продажа



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