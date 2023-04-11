Росавиация присвоила извержению вулкана Шивелуч максимальный код опасности

Росавиация пока не стала ограничивать полеты на Дальнем Востоке из-за извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Минувшей ночью он выбросил огромное пепельное облако на высоту до 20 километров.

Издание извещение летному составу, выбросу вулканического пепла присвоен "красный" (максимальный) код опасности по шкале ИКАО, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В извещении экипажам предписано "учитывать особенности данного природного явления при выборе маршрутов при выполнении внутренних и международных полетов".

"В целях безопасности полетов летным экипажам необходимо осуществлять постоянное отслеживание изменений метеорологической информации. Региональные органы ОрВД готовы оказать содействие экипажам российских и иностранных авиакомпаний в выборе альтернативных безопасных маршрутов", - сообщили в ведомстве.