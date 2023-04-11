ЕС: Воздушное пространство России останется закрытым до 2029 года

Европейские авиационные чиновники предполагают, что воздушное пространство России, Украины, Белоруссии и Молдавии будет ограничено для полетов гражданской авиации минимум до 2029 года. Об этом говорится в обзоре Евроейской организации по безопасности воздушной навигации (EUROCONTROL).

Сейчас часть указанного воздушного пространства закрыта по соображениям безопасности, часть – в виде санкций: ЕС закрыл свое небо для российских самолетов после начала СВО, европейским и американским перевозчикам приходится облетать Россию из-за зеркальных контрсанкций.