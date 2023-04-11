11 Апреля 2023
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Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ &quot;Единая геофизическая служба Российской академии наук&quot;

Школы в поселках на Камчатке из-за пеплопада перевели на дистанционный режим

Школы в поселках на Камчатке после сильнейшего пеплопада перевели на дистанционный режим. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

По его словам, завтра занятия отменяются, а с четверга они будут проводиться в дистанционном формате "до приведения поселка в безопасный для детей вид".

Напомним, вулкан Шивелуч на Камчатке ночью выбросил гигантское облако пепла на высоту до 20 километров, которое накрыло окрестные поселки мощнейшим пеплопадом.

По данным ученых и спасателей, непосредственной угрозы поселкам нет: потоки с вулкана до них не дойдут, крупные обломки и камни не долетят. При этом в зоне опасности трасса Ключи – Усть-Камчатск, ее могут затронуть селевые потоки.

Росавиация сообщила, что держит на контроле авиаперелеты на Камчатке. Экипажам указано учитывать извержение вулкана.

Теги: пеплопад, камчатка, школы



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