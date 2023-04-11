В Госдуме привели порядок вручения электронных повесток

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов привел порядок вручения военнообязанному электронной повестки.

По его словам, которые приводит РИА Новости, повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете на портале Госуслуг.

Напомним, ранее Картаполов сообщил о том, что электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки и будут иметь юридическую силу, равную той, что есть у бумажной повестки. Для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд из страны и запрета на сделки с имуществом. Кроме того, по его словам, электронные повестки будут рассылать всем военнообязанным, а не только срочникам.