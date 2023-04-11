11 Апреля 2023
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Наука и техника В России
Фото: Роскосмос

В РАН поддержали стремление Роскосмоса продолжить сотрудничество с NASA

В Российской академии наук поддерживают стремление Роскосмоса продолжать сотрудничество с NASA даже в условиях кризиса российско-американских отношений. В РАН считают, что совместные проекты по космосу находятся в интересах всего человечества.

"Вектор на сохранение развития международного сотрудничества в космических исследованиях правильный. Наука во многих случаях остается поверх политики. Я считаю, что это правильно. Космос — один для всех, мы сотрудничаем с США по пилотируемой космонавтике. Думаю, что возможно сотрудничество в ряде научных программ исследования планет солнечной системы", - цитирует радио "Говорит Москва" научного руководителя Института космических исследований РАН, академика Льва Зелёного.

Ранее первый заместитель гендиректора Роскосмоса Андрей Ельчанинов сообщил, что Роскосмос готов расширять сотрудничество с NASA. "Рабочий контакт с американцами у нас налажен, специалисты общаются в ежедневном режиме, программа перекрестных полетов работает, мы не намерены останавливаться и готовы расширять это сотрудничество", - заявил в интервью "Интерфаксу" Ельчанинов.

Напомним, прежний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступал и выступает против такого сотрудничества, он призывает строить на орбите автоматическую станцию для военных целей, в том числе – для возможных ударов по "врагу". После увольнения с поста главы Роскосмоса Рогозин так и не занял никакого чиновничьего или бизнес-поста, а стал добровольцем в зоне СВО. Период его руководства российским космическим агентством был ознаменован множеством коррупционных скандалов при строительстве космодрома Восточный – счет уголовных дел идет на десятки.

Теги: ран, роскосмос, nasa, сотрудничество, дмитрий рогозин



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