В свердловском поселке задержали серийного педофила-музыканта

В свердловском поселке Кузино задержали серийного педофила, работавшего учителем в музыкальной школе. Как сообщает Baza, на счету 32-летнего Е. минимум шесть мальчиков от 9 до 12 лет.

По версии следствия, преследование детей со стороны педагога длится с 2018 года. С некоторыми педофил совершал действия развратного характера, с другими вел интимную переписку, а еще двух мальчиков заставил заниматься друг с другом сексом.

На правах учителя задержанный часто выезжал с детьми на природу, экскурсии и в турпоездки. При этом, как указывает Baza, в основном выбирал мальчиков. Он часто фотографировался с ними, после чего выкладывал фото в социальные сети. Что еще происходило между взрослым мужчиной и детьми - пока неизвестно.

Вчера в отношении педофила-музыканта возбудили два уголовных дела по статье "Насильственные действия сексуального характера".