11 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото:rueconomics.ru

ChatGPT создал проект мирного договора по Украине

Чат-бот ChatGPT подготовил проект мирного договора между Россией и Украиной. Такое задание он выполнил по запросу немецкого издания Berliner Zeitung.

Нейросеть попросили написать письма от лица канцлера ФРГ Олафа Шольца российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

Подготовленный ChatGPT проект мирного договора включает пункты о немедленном прекращении огня, отводе войск на первоначальные позиции, создании демилитаризованной зоны, пишет RT. Также нейросеть предложила предоставить автономию Донецку и Луганску в составе Украины и закрепить законодательную защиту прав русскоязычного населения в указанных регионах.

Ранее сообщалось, что в Германии не исключают возможность национальной блокировки нейросети ChatGPT. ФРГ может пойти по стопам Италии, забанив нейросеть из-за проблем с безопасностью данных.

ChatGPT, который использует алгоритмы машинного обучения для создания прозы, звучащей по-человечески, был запущен 30 ноября. Он бесплатен в использовании и может дать письменный ответ практически на любую тему всего за 15 секунд.

Теги: ChatGPT, мирный договор, Украина



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