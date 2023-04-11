11 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Пресс-служба РМК

Прокуратура проверит, как соблюдали правила безопасности в шахте "Южная"

Прокуратура в Кушве организовала проверку, в ходе которой проверит, соблюдаются ли на шахте "Южная" правила безопасности при производстве горных работ.

Напомним, что сегодня ночью на глубине 240 м. произошел пожар на площади в 10 кв.м. 45 сотрудников были эвакуированы - никто не пострадал. Возгорание удалось ликвидировать через несколько часов.

"В настоящее время устанавливаются причины пожара. Пострадавших нет. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда в деятельности шахты", - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: шахта Южная, прокуратура, проверка



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Ранее 11.04.2023 10:32 Мск В уральской шахте "Южная" произошел пожар


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