11 Апреля 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Жителю Хабаровска вменили госизмену

Жителя Хабаровска заподозрили в финансировании украинских войск – переводе денег на приобретения оружия, боеприпасов и обмундирования. Возбуждено уголовное дело о госизмене, цитирует РИА Новости сообщение центра общественных связей ФСБ РФ.

Напомним, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ужесточение статьи Уголовного кодекса "Госизмена", сейчас она предусматривает максимальное наказание до 20 лет, но законопроект предлагает сделать наказание пожизненным. Приговоренных к пожизненному заключению по статье "Госизмена" предлагается помещать в колонии с особыми условиями содержания, право на условно-досрочное освобождение они смогут получить лишь спустя 25 лет при условии примерного поведения.

Теги: Хабаровск, госизмена, ЦОС ФСБ



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