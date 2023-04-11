Госдума может законодательно закрепить понятие "мёд"

В России могут юридически определить, что именно является мёдом. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Авторы проекта отмечают, что Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности не содержит группу продукции пчеловодства. А в связи с отсутствием законодательно определенного понятия "мёд" данное название необоснованно использует кто угодно. Тем более что в соответствии с Федеральным законом о стандартизации стандарты применяются на добровольной основе. Это позволяет фальсификаторам продавать свою продукцию и называть её мёдом.

В Федеральный закон о пчеловодстве предлагается внести два определения:

• продукция пчеловодства - мед, воск, маточное молочко, гомогенат расплода медоносных пчел или трутневого расплода, перга, прополис, пчелиный яд, пыльцевая обножка, пчелиный пакет, пчелиная матка, определенная в соответствии с документами по стандартизации;

• мёд - природный сладкий продукт - результат жизнедеятельности пчел, вырабатываемый из нектара растений или выделений живых частей растений, или выделений насекомых, паразитирующих на живых частях растений, которые пчелы собирают, преобразуют, смешивая с производимыми ими особыми веществами, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания.

Сейчас основными способами фальсификации мёда являются фальсификация сахарами (с помощью глюкозно-фруктозных сиропов), фальсификация ботанического происхождения (когда более дорогие сорта смешивают с более дешевыми), а также фальсификация места происхождения продукции.

Как заявил недавно президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов, более 70% "мёда" на российском рынке не является натуральным мёдом. Примерно такие же цифры привел заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов. Он считает, что от фальсифицированной продукции страдают не только потребители, которые покупают неизвестно что, но и сами пчеловоды, которые часто не выдерживают конкуренции с мошенниками.