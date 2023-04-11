Диана Арбенина прокомментировала отмену концертов в российских городах

Рок-певица Диана Арбенина прокомментировала отмену концертов в российских городах.

Как сообщает РБК-Пермь, отмену концертов звезда связала со "смутным временем и какими-то странными нереализованными амбициями отдельных общественных деятелей". Также певица заявила, что на нее и группу "Ночные снайперы" обрушилась "стремная медиаволна" из "шлака и клеветы".

Арбенина пообещала поклонникам, что концерты все равно состоятся.

Отметим, что Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" в рамках концертного тура планировали выступить в 18 разных городах. На сегодняшний день известно об отмене концертов в Казани, Ульяновске, Чебоксарах, Тольятти, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Улан-Удэ.

Вчера стало известно об отмене концерта в Перми. Он должен был состояться 12 апреля в СК им. Сухарева. Однако против проведения концерта выступили пермские ветераны СВО в telegram-канале "Прикамские витязи". Причиной стало то, что певица выступала против присоединения Крыма к России и критиковала СВО. В результате власти приняли решение отказать в предоставлении площадки, сославшись на огромный общественный резонанс и риск провокаций.