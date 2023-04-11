Диана Арбенина прокомментировала отмену концертов в российских городах

11 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: скриншот с youtube-канала &quot; Юзефович&quot;

Диана Арбенина прокомментировала отмену концертов в российских городах

Рок-певица Диана Арбенина прокомментировала отмену концертов в российских городах.

Как сообщает РБК-Пермь, отмену концертов звезда связала со "смутным временем и какими-то странными нереализованными амбициями отдельных общественных деятелей". Также певица заявила, что на нее и группу "Ночные снайперы" обрушилась "стремная медиаволна" из "шлака и клеветы".

Арбенина пообещала поклонникам, что концерты все равно состоятся.

Отметим, что Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" в рамках концертного тура планировали выступить в 18 разных городах. На сегодняшний день известно об отмене концертов в Казани, Ульяновске, Чебоксарах, Тольятти, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Улан-Удэ.

Вчера стало известно об отмене концерта в Перми. Он должен был состояться 12 апреля в СК им. Сухарева. Однако против проведения концерта выступили пермские ветераны СВО в telegram-канале "Прикамские витязи". Причиной стало то, что певица выступала против присоединения Крыма к России и критиковала СВО. В результате власти приняли решение отказать в предоставлении площадки, сославшись на огромный общественный резонанс и риск провокаций.

Теги: Диана Арбенина, отмена концертов, ночные снайперы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.04.2023 09:51 Мск В Перми ветераны СВО добились отмены концерта певицы Дианы Арбениной


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети