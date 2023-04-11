Турция построила первый в мире "легкий авианосец" с флотом ударных дронов

Турция ввела в строй новый флагман ВМС, десантный корабль "Анадолу" (TCG Anadolu). Его также называют "легким авианосцем" – на его борту располагается целый флот ударных беспилотников. Церемония передачи корабля военным прошла в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что строительство корабля началось в 2016-м, на воду его спустили в 2019-м, испытания начались в июне 2022 года.

70% комплектующих "Анадолу" – турецкие разработки, сказал Эрдоган.

Длина судна 231 метр, ширина – 32 метра. На нем можно разместить 94 единицы техники, в том числе 13 танков, 27 БТР-амфибий и 6 БТР. На палубе могут размещаться 10 вертолетов и 11 ударных БПЛА. Ангар судна рассчитан еще на 19 вертолетов и 30 дронов. Судно также может вмещать четыре катера. На борту есть госпиталь с двумя операционными.