В Минздраве предлагают законодательно закрепить репродуктивный возраст женщины

Стоит законодательно ограничить возраст женщины для рождения ребенка с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Об этом заявили эксперты Минздрава РФ на круглом столе в Совете Федерации, пишет "Парламентская газета".

Как сообщила главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Наталья Долгушина, ВОЗ определяет такой возраст — 49 лет. Женщинам от 50 лет и старше (а кое-где и раньше этого возраста) во многих странах уже не дают доступа к ВРТ. В России тоже нужно пойти по этому пути, чтобы пожилые женщины не становились мамами в 60 лет с помощью технологий.

Президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак отмечает, что возраст - очень серьезный фактор даже при применении ВРТ, который многократно снижает вероятность наступления беременности. Так, до 34 лет эта вероятность составляет 27%, а старше 40 лет - лишь 11%. Также сильно

увеличивается риск патологического течения беременности и хромосомного заболевания у ребенка — прежде всего синдрома Дауна.

В 2021 году россиянки старше 40 лет родили рекордное с 90-х годов число детей - почти 57 тыс. При этом 11 малышей родились у женщин в возрасте 60 лет и старше, следует из данных Росстата. Правда, данных по количеству детей, рожденных через ВРТ, Росстат не приводит.

В России давно идет постарение рождаемости, то есть средний возраст рождения детей все время растет. Однако рождаемость в возрасте 40+ и 45+ намного больше только по сравнению с 90-ми. В сравнении с 60-ми она намного ниже. Так, в возрасте 40+ сейчас ежегодно рожают в среднем 9 женщин из 1000. В 1960 году было 19. В возрасте 45+ соответственно 0,4 и 2. То есть женщины были более здоровыми, рожая намного чаще без вспомогательных технологий.