По делу об убийстве подростка в Челябинске задержали еще трех человек

В Челябинске по делу об убийстве 17-летнего подростка задержали еще троих подозреваемых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что к совершению указанного преступления также причастны трое подозреваемых, которые в ходе конфликта избили потерпевшего", - сообщили в ведомстве.

Они задержаны, в ближайшее время им изберут меры пресечения.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что двое подозреваемых – несовершеннолетние.

"Для проверки на причастность к совершенному преступлению в отдел полиции были доставлены 27 человек, среди которых 5 несовершеннолетних. В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции оперативно задержали основного подозреваемого. Кроме того, в дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны еще трое участников конфликта, среди которых двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением обнаружили ночью 9 апреля около одного из домов. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. По версии следствия, он в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого подросток скончался.

По информации СМИ, подозреваемый и подросток были знакомы между собой, у них произошел конфликт из-за оскорблений в соцсети. Обвиняемый – уроженец Таджикистана, студент Уральского регионального колледжа. Как пишет Readovka, перед убийством несколько человек искали подростка в компьютерном клубе в здании ТРК, но его там не было. По словам друзей школьника, конфликт произошел в компьютерном клубе, в потом они "вышли на стрелку". Обвиняемый нанес подростку два удара ножом.