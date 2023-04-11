"Их в 11 раз меньше!" Уральская авиалесоохрана пожаловалась на нехватку дронов для работы с лесными пожарами

11 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: admtyumen.ru

"Их в 11 раз меньше!" Уральская авиалесоохрана пожаловалась на нехватку дронов для работы с лесными пожарами

Количество дронов для обслуживания лесных территорий Среднего Урала на предмет возгораний в 11 раз меньше нормы. Об этом заявил руководитель региональной диспетчерской службы Уральской авиалесоохраны Илья Секерин. По его словам, согласно стандарту, региону необходимо 45 исправных дронов, однако на руках они имеют только четыре.

"Мы – государственное учреждение Свердловской области. Для исправления ситуации с дронами правительство региона должно принять соответствующее решение, определить финансирование и приобрести их. Мне о такой работе неизвестно", – заявил Секерин.

При этом, по его словам, в 2023 году не было зафиксировано ни одного лесного очага пожаров. Обычно, возгорание начиналось на заброшенных территориях часто с сухой растительностью. В большинстве случаев, причиной было неаккуратное обращение с огнем, который постепенно мог перекидываться как на лес, так и на жилые постройки.

Авиапатрулирование лесов начнется 15 апреля - с начала действия противопожарного режима в Свердловской области.

Напомним, за прошедшие выходные свердловские спасатели ликвидировали 8 из 12 лесных пожаров на территории региона.

Теги: авиалесоохрана, дрон, пожар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети