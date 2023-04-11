"Их в 11 раз меньше!" Уральская авиалесоохрана пожаловалась на нехватку дронов для работы с лесными пожарами

Количество дронов для обслуживания лесных территорий Среднего Урала на предмет возгораний в 11 раз меньше нормы. Об этом заявил руководитель региональной диспетчерской службы Уральской авиалесоохраны Илья Секерин. По его словам, согласно стандарту, региону необходимо 45 исправных дронов, однако на руках они имеют только четыре.

"Мы – государственное учреждение Свердловской области. Для исправления ситуации с дронами правительство региона должно принять соответствующее решение, определить финансирование и приобрести их. Мне о такой работе неизвестно", – заявил Секерин.

При этом, по его словам, в 2023 году не было зафиксировано ни одного лесного очага пожаров. Обычно, возгорание начиналось на заброшенных территориях часто с сухой растительностью. В большинстве случаев, причиной было неаккуратное обращение с огнем, который постепенно мог перекидываться как на лес, так и на жилые постройки.

Авиапатрулирование лесов начнется 15 апреля - с начала действия противопожарного режима в Свердловской области.

Напомним, за прошедшие выходные свердловские спасатели ликвидировали 8 из 12 лесных пожаров на территории региона.