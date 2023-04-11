Бастрыкин предложил установить налог за использование трудовых мигрантов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести "весомый налог" при найме на работу мигрантов.

По его мнению, это поможет мотивировать работодателей нанимать россиян. Также глава СК отметил, что для снижения социальной напряженности нужно разработать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов россиянами. При этом важно обеспечить граждан России достойным уровнем социально-трудовых гарантий, заявил глава СКР в интервью "Интерфаксу".

Накануне Бастрыкин заявил, что число уголовных дел в отношении мигрантов по тяжким статьям заметно выросло, в пять раз по сравнению с 2021 годом. По его словам, миграционная политика должна учитывать не только экономические потребности, но и требования безопасности. Между тем, как показывают опросы, каждый шестой работодатель в России принимает на работу трудовых мигрантов.

Руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель считает, что миграционная политика в России, если обратиться к классикам, к Владимиру Ильичу, то это "шаг вперед, два шага назад": "Она вальсирует по той простой причине, что мы не очень хорошо понимаем, каким мы видим будущее России".

Общественный деятель Дмитрий Демушкин убежден, что главный завозчик миграционных потоков в страну — это государство, а вовсе не бизнес: "Но думать надо о своем населении и повышать стоимость труда, отказываться от низкоквалифицированной рабочей силы, во-вторых, делать для местных преференции. Работу надо предлагать прежде всего своим гражданам".