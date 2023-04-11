11 Апреля 2023
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Общество За рубежом
Фото:twitter.com/FEDOR37516789

Главы ведущих IT-компаний США обсудят правила использования искусственного интеллекта

Главы ведущих технологических компаний США на этой неделе проведут саммит, чтобы обсудить использование искусственного интеллекта (ИИ) и, возможно, разработать стандарты и правила работы с ним.

По данным Axios, ожидается, что представители OpenAI, Microsoft, Google, Apple, Nvidia, Stability AI, Hugging Face и Anthropic примут участие в мероприятии в среду. Ожидается, что группа, созванная ведущей инвестиционной компанией SV Angel, обсудит, как лучше всего продолжать ответственную разработку ИИ.

Несколько недель назад стало известно об открытом письме нескольких известных в мире IT персон, которые призвали компанию OpenAI и других разработчиков ИИ приостановить работу на полгода, а за этот период разработать и внедрить протоколы безопасности.

"Мощные системы искусственного интеллекта следует разрабатывать только тогда, когда мы уверены, что их эффекты будут положительными, а связанные с ними риски будут управляемыми", — говорится в письме, призывающем к временной паузе.

Американские законодатели тоже заинтересовались темой и уже предложили подчинить разработки в области ИИ нормативному регулированию, хотя они и признают, что слишком мало знают пока об этой области.

Теги: искусственный интеллект, сша, правила



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